General Electric onderuit op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine uitslagen aan de nieuwe sessie begonnen. Beleggers reageerden onder meer op de nodige bedrijfsresultaten. Cijfers en vooruitzichten van industrieel conglomeraat General Electric (GE) vielen niet in goede aarde. Ook opende frisdrankreus Coca-Cola de boeken. Verder worden woorden van president Trump gewogen. Hij zei een ‘great deal’ met China te kunnen sluiten, maar herhaalde zijn dreigement van nieuwe invoerrechten als een handelsovereenkomst uitblijft.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 24.490 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 2644 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 7041 punten.

GE maakte bij zijn kwartaalupdate bekend in te grijpen bij zijn stroomdivisie en werd 5,2 procent lager gezet. Onlangs kondigde GE al een afschrijving aan van een groot deel van de zogeheten goodwill op de stroomdivisie. Die bedroeg een kleine 22 miljard dollar in het derde kwartaal. Dit zorgde er uiteindelijk voor dat het bedrijf dieprode cijfers schreef.

Coca-Cola won in de openingsminuten 0,4 procent. De frisdrankreus boekte de afgelopen maanden een hogere winst, geholpen door het mooie weer in Europa.