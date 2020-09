Gemiddelde verkoopprijs nieuwbouwwoning hoger dan ooit

De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwe koopwoning is nog nooit zo hoog geweest. In het eerste halfjaar werd een eengezinswoning verkocht voor 389.000 euro en een appartement 424.000 euro. Dat meldt NVB Bouw, een brancheorganisatie voor ontwikkelaars en bouwondernemers.

De vraag naar nieuwbouw blijft ondanks de coronacrisis hoog en dat is volgens NVB Bouw te verklaren door het grote woningtekort. In het eerste halfjaar van 2020 zijn er 16.553 nieuwbouwwoningen verkocht en dat is 7 procent meer op jaarbasis. De gemiddelde verkooptijd staat nu op 85 dagen. „Het is een zeer krappe markt waar de koper voor zowel eengezinswoningen als appartementen weinig keus heeft”, aldus de brancheorganisatie. Er zou een tekort zijn van 331.000 woningen.

Ruim 70 procent van alle verkochte nieuwbouwwoningen is duurder dan 392.000 euro. „Om deze woning te kunnen kopen zonder eigen geld is een bruto jaarinkomen van minimaal 74.000 euro nodig”, aldus NVB Bouw. Daardoor komen vooral huizenbezitters in aanmerking voor nieuwbouw, omdat zij momenteel veelal beschikken over overwaarde. Huurders hebben daarbij vaak een lager inkomen.