Gemiddelde prijs koopwoning naar nieuw record

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster zijn de huizenprijzen in juni tot boven de piek van mei gestegen.

In vergelijking met een jaar eerder waren de prijzen in juni 9 procent hoger. In mei gingen de huizenprijzen op jaarbasis ook al met bijna 9 procent omhoog. Sinds het dieptepunt in juni 2013 is er sprake van een stijgende trend. Een woning kostte vorige maand gemiddeld ruim 289.000 euro, circa 29 procent meer dan destijds.

In het afgelopen kwartaal nam het aantal verkopen bijna in heel Nederland af. Vooral in de vier grootste steden nam de krapte op de woningmarkt toe. In Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam lag het aantal verkopen 13 tot 16 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2017. Huizenprijzen stegen in die steden in een jaar tijd 12 tot 14 procent.

Eerder kwam makelaarsvereniging NVM al met cijfers over het tweede kwartaal. De NVM verwacht dat de grens van 300.000 euro voor een gemiddelde koopwoning begin 2019 doorbroken wordt.