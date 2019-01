Gemengde opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York kenden dinsdag een gemengde opening, na de verliezen van een dag eerder. Beleggers verwerkten de kwartaalcijfers van enkele grote banken en berichten over meer economische stimuleringsmaatregelen in China.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent lager op 23.893 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent naar 2586 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent tot 6950 punten. Op Wall Street wordt tevens met spanning uitgekeken naar het Britse parlement, dat later op de dag zal stemmen over de brexitdeal van premier Theresa May.

JPMorganChase zakte in de eerste handelsminuten 2 procent. De kwartaalcijfers vielen slechter uit dan verwacht, door minder inkomsten uit de obligatiehandel vanwege de onrust op de financiële markten. Wells Fargo, de grootste hypotheekverstrekker van de Verenigde Staten, zag de winst in het afgelopen kwartaal licht dalen. Het aandeel leverde 2 procent in.

Ook Ford Motor (min 0,9 procent) kan op aandacht rekenen. Het Amerikaanse autoconcern heeft formeel zijn strategische samenwerking aangekondigd met het Duitse Volkswagen. De twee bedrijven gaan samenwerken bij de bouw van pick-uptrucks. Deze moeten vanaf 2022 geleverd worden. Verder kan in de toekomst ook samengewerkt gaan worden bij elektrische auto’s en technologie voor zelfrijdende wagens.