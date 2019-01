Gemengd slot op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag gemengd de handel uitgegaan. Wall Street verwerkte onder meer de resultaten van enkele grote luchtvaartmaatschappijen. Beleggers bleven verder gespitst op ontwikkelingen rond de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China en de voortdurende shutdown van de Amerikaanse overheid.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 24.553,24 punten. De brede S&P 500 ging 0,1 procent omhoog tot 2642,33 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 7073,46 punten.

De VS zijn nog „mijlen en mijlen” verwijderd van een handelsdeal met China. Dat heeft de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross laten weten op nieuwszender CNBC. De economische grootmachten verkeren al een tijdje in een soort staakt-het-vuren in de handelsoorlog. De deadline daarvan verloopt op 1 maart.

De cijfers van American Airlines werden goed ontvangen. Het aandeel werd dik 6 procent meer waard. Ook rivalen JetBlue Airways en Southwest Airlines kregen de handen van beleggers op elkaar, met plussen tot meer dan 6 procent. Southwest Airlines gaf wel aan de gevolgen van de shutdown op de omzet in januari te voelen.

Chipconcern Texas Instruments profiteerde van bezuinigingen en lagere belastingvoorzieningen. Beleggers zetten het aandeel een kleine 7 procent hoger. Branchegenoten Lam Research en Xilinx zaten na cijfers tot ruim 18 procent in de lift. Verder gaven autoconcern Ford Motor (plus 3,1 procent) en farmaceut Bristol-Myers Squibb (min 1,9 procent) een kijkje in de boeken.

Het geplaagde elektriciteitsbedrijf PG&E schoot meer dan 70 procent omhoog. Onderzoekers stellen dat apparatuur van PG&E niet de veroorzaker was van de grootste bosbrand in Californië van 2017. Eerder werd het bedrijf wel verantwoordelijk gehouden voor andere branden. Bij PG&E bereidt men zich al een tijdje voor op een bankroet omdat schadevergoedingen in de miljarden kunnen lopen.

De euro was 1,1309 dollar waard, tegen 1,1328 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent in prijs tot 53,19 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 61,10 dollar per vat.