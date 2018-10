Gemengd slot op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag gemengd de handel uitgegaan. Beleggers op Wall Street kauwden nog na op het optimisme van maandag over een nieuw Noord-Amerikaans handelsverdrag. Tegelijk leefden er zorgen over de begrotingsproblemen in Italië en het slepende handelsconflict met China.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent in de plus op 26.773,94 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte een fractie tot 2923,43 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,5 procent naar 7999,55 punten.

Grote industriebedrijven als Boeing en Caterpillar gingen tot 1,7 procent vooruit. Chipreus Intel stal evenwel de show met een plus van 3,6 procent. Een analist schreef in een rapport dat bepaalde productie van Intel weleens sneller opgevoerd kan gaan worden dan gedacht.

Delta Air Lines was juist een grote daler, met een min van 3,3 procent. In een handelsupdate meldde de luchtvaartmaatschappij dat schade door orkaan Florence zijn weerslag heeft op de resultaten van het bedrijf. Ook andere luchtvaartmaatschappijen gingen omlaag.

Beleggers hielden daarnaast een speech van Fed-president Jerome Powell in de gaten. Die verdedigde daarin nogmaals het beleid van de Amerikaanse centrale bank om de rente heel geleidelijk, stapje voor stapje op te schroeven. Powell is daarbij niet bang voor oververhitting van de arbeidsmarkt.

Snack- en frisdrankproducent PepsiCo opende de boeken en zakte bijna 2 procent. De maker van Pepsi Cola, Lays-chips, Cheetos en Quaker Oats rekent voor het lopende jaar op een sterkere autonome groei van de omzet dan eerder geraamd, maar de winstverwachting werd iets verlaagd.

Het aandeel Tesla leverde meer dan 3 procent procent in. De maker van elektrische auto’s kwam met productiecijfers. Deze waren goeddeels als verwacht. Maar het bedrijf waarschuwde ook dat het door de nieuwe handelstarieven lastiger wordt om auto’s aan de man te brengen in China. Daarom maakt Tesla meer vaart met de bouw van een eigen fabriek in de Chinese stad Shanghai.

De euro was 1,1552 dollar waard, tegen 1,1559 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 75,12 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,4 procent tot 84,61 dollar per vat.