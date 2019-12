Gemengd beeld op Europese beurzen

De Europese beurzen lieten woensdag een gemengd beeld zien. Beleggers bleven terughoudend in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond het tijdspad van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de onderhandelingen over een nieuwe handelsdeal tussen beide partijen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 608,09 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 903,61 punten. De beurzen in Parijs en Londen klommen tot 0,2 procent. Frankfurt verloor 0,2 procent ondanks een stijging van het Duitse ondernemersvertrouwen in december.

Bierbrouwer Heineken was koploper in de AEX met een winst van 1,5 procent. Adyen won 0,5 procent. De betalingsdienstverlener gaat wereldwijd betalingen vanuit de apps van McDonald’s afhandelen. Grootste daler was biotechnologiebedrijf Galapagos met een verlies van 2,4 procent na een adviesverlaging door Citi.

In de MidKap stond luchtvaartcombinatie Air France-KLM onderaan met een min van 1,9 procent. Advies- en ingenieursbureau Arcadis was de sterkste stijger met een plus van 2,7 procent.

In Parijs klom PSA 1,3 procent. De Franse automaker en zijn Italiaans-Amerikaanse branchegenoot Fiat Chrysler (min 0,1 procent) hebben hun handtekening gezet onder een bindende fusiedeal. Het fusiebedrijf wordt de vierde automaker ter wereld.

Volvo won ruim 3 procent in Stockholm. De Zweedse truckbouwer verkoopt zijn dochteronderneming UD Trucks aan zijn Japanse branchegenoot Isuzu Motors. In Kopenhagen raakte Bang & Olufsen 14 procent kwijt. De Deense verkoper van luxe tv’s en geluidsapparatuur gaf een omzetwaarschuwing.

De Britse uitgever Pearson klom 2,5 procent in Londen na de verkoop van het resterende belang in Penguin Random House aan zijn Duitse partner Bertelsmann. Postbedrijf Royal Mail zakte 2,8 procent in Londen na een verlaging van de winstverwachting door de Amerikaanse pakketbezorger FedEx.

De euro noteerde op 1,1133 dollar tegen 1,1152 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 60,37 dollar. Brentolie daalde 0,7 procent in prijs tot 65,62 dollar per vat.