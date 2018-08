Gemengd beeld op Europese beurzen

De Europese beurzen lieten woensdag een gemengd beeld zien. Beleggers Beleggers verwerkten de nieuwe Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen en een stroom aan bedrijfsresultaten. Op het Damrak viel het kwartaalbericht van ABN AMRO in goede aarde. Supermarktconcern Ahold Delhaize en voedingsbedrijf Corbion, die ook met cijfers kwamen, werden lager gezet.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie hoger op 574,19 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 798,87 punten. De beursgraadmeter in Londen won 0,4 procent. Parijs en Frankfurt verloren tot 0,2 procent.

ABN AMRO was de grote winnaar bij de hoofdfondsen met een plus van ruim 3 procent. De winst van de bank viel in het afgelopen kwartaal hoger uit dan verwacht. Ook grijpt het financiële concern in bij zijn zakenbank door het schrappen van circa 250 banen en andere besparingen om de winstgevendheid te verhogen.

Ahold Delhaize sloot de rij met een verlies van 2,1 procent. Het supermarktconcern boekte in het tweede kwartaal meer winst, maar minder omzet. In de Verenigde Staten, de grootste markt van het bedrijf, was sprake van een omzetdaling van bijna 8 procent. NIBC verlaagde het advies voor het aandeel.

In de MidKap behoorde Corbion tot de staartgroep met een min van ruim 3 procent. Het voedingsconcern kampte met nadelige wisselkoerseffecten en zag de omzet dalen in de eerste jaarhelft. Optiekketen GrandVision voerde de stijgers aan met een winst van 2,7 procent na een adviesverhoging door HSBC.

In Kopenhagen zakte de Deense farmaceut Novo Nordisk 4,6 procent. De grootste maker van diabetesmedicijnen ter wereld waarschuwde dat de prijzen in de belangrijke Amerikaanse markt volgend jaar zullen dalen. In Parijs raakte supermarktconcern Casino ruim 10 procent kwijt na een adviesverlaging door Bernstein.

In Frankfurt werden energieconcern E.ON en herverzekeraar Munich Re respectievelijk 1,8 en 3,4 procent lager gezet na opening van de boeken. Grondstoffenhandelaar en mijnbouwer Glencore, die ook met cijfers kwam, daalde 1 procent in Londen.

De euro was 1,1597 dollar waard, tegen 1,1594 dollar een dag eerder. Het Britse pond zakte tot het laagste niveau in negen maanden ten opzichte van de euro door de onzekerheid rond de Brexit. Een vat Amerikaanse olie werd een fractie duurder op 69,20 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 74,69 dollar per vat.