Gemengd beeld op Europese beurzen

De Europese beurzen lieten woensdag een gemengd beeld zien, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven. Beleggers verwerkten onder meer de oplopende rentes op de Amerikaanse obligatiemarkt. Op het Damrak werden softwarebedrijf Tie Kinetix en bouwer Heijmans lager gezet na publicatie van de handelsberichten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 563,37 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 799,79 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen bleven vrijwel onveranderd. Parijs daalde 0,2 procent.

Op de lokale markt kelderde Tie Kinetix 7 procent. Het softwarebedrijf leed in de eerste jaarhelft een flink verlies. Ook het bedrijfsresultaat en de omzet gingen stevig omlaag.

Heijmans verloor 2,5 procent. Het bouwbedrijf kampte de afgelopen jaren met tegenvallers bij grote projecten, maar lijkt de weg naar boven te hebben teruggevonden. Beleggers waren echter niet onder de indruk en deden het aandeel in de verkoop na de koerswinst van ruim 5 procent een dag eerder.

Grootste daler in de AEX was ABN AMRO met een verlies van 1,8 procent na een adviesverlaging door ING. Telecomconcern KPN en ING volgden met minnen van ruim 1 procent. Sterkste stijger was speciaalchemiebedrijf DSM met een plus van 0,8 procent.

In de MidKap sloot Wereldhave de rij met een min van 3,4 procent. HSBC verlaagde het advies voor het vastgoedbedrijf. Koploper was metalengroep AMG met een winst van 2,8 procent.

Esperite steeg 7,1 procent. Het stamcelbedrijf heeft het belang van 50 procent in het in 2013 opgerichte CryoSave South Africa overgenomen van financieel dienstverlener Ecsponent. Esperite verwacht een winstgevende toevoeging aan zijn resultaten door de deal.

In Londen won Burberry ruim 2 procent. Het Britse modehuis boekte afgelopen boekjaar meer winst dan verwacht. Het Britse softwarebedrijf Micro Focus dikte 8,6 procent aan na een positief handelsbericht.

In Parijs klom het Franse industrieconcern Alstom 5 procent na goed ontvangen resultaten. Elior Group kelderde ruim 14 procent na een winstalarm van het Franse cateringbedrijf.

De euro was 1,1811 dollar waard, tegen 1,1865 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 71 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 77,88 dollar per vat.