Gemengd beeld op beurzen Azië

De aandelenbeurzen in het Verre Oosten lieten maandag een gemengd beeld zien. Beleggers hielden de blik vooral gericht op de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China, die later deze week in Peking worden gehouden. De handel verliep verder relatief rustig, aangezien de belangrijke financiële markt in Japan gesloten was vanwege een nationale feestdag.

De beurs in Shanghai, die afgelopen week de hele week dicht was vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar, noteerde tussentijds 0,8 procent hoger. De Hang Seng-index in Hongkong ging tussentijds 0,2 procent omhoog en de Kospi in Seoul dikte 0,1 procent aan. In Sydney eindigde de All Ordinaries 0,2 procent lager door koersverliezen onder de Australische banken.