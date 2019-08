Gemengd beeld op Aziatische beurzen

De aandelenbeurzen in de Aziatische regio lieten maandag een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten de uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump, die stelde geen snel handelsakkoord met China te verwachten. Verder was de blik gericht op de koers van de Chinese yuan. De beurshandel verliep daarnaast relatief rustig aangezien de belangrijke financiële markten in Japan, India en Singapore gesloten waren vanwege nationale feestdagen.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,8 procent in de plus. De Chinese centrale bank stelde de referentiekoers van de yuan vast op 7,0211 yuan per dollar. Dat was zwakker dan de spilkoers van afgelopen vrijdag, maar sterker dan de markt had voorzien.

De Hang Seng-index in Hongkong steeg een fractie. De economie van Hongkong wordt hard geraakt door de aanhoudende protesten in de stad. Volgens minister van Financiën Paul Chan beleeft de economie zeer moeilijke tijden door een dalende handel en een tragere groei. De Kospi in Seoul dikte 0,4 procent aan. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent onder aanvoering van de Australische mijnbouwbedrijven.