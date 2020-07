Gemengd beeld bij opening Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag gemengd geopend. Een recordtoename van het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus in de Verenigde Staten zorgt voor voorzichtigheid op de handelsvloeren. Onder andere over het economisch herstel van de crisis neemt de onzekerheid toe.

De Dow-Jonesindex opende 0,4 procent hoger op 25.811 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 3156 punten. De technologiebeurs Nasdaq zakte daarentegen 0,3 procent tot 10.514 punten.

In het voorbije etmaal werden 65.870 nieuwe besmettingen met het coronavirus in de VS gemeld. Dat is het hoogste aantal op een dag sinds de virusuitbraak begon. Verschillende Amerikaanse staten zijn weer beperkende maatregelen tegen de virusuitbraak aan het bekijken. Meerdere grote bedrijven kondigden onlangs aan grote reorganisaties door te voeren als gevolg van de pandemie.

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de producentenprijzen in de VS in juni onverwacht zijn gedaald met 0,2 procent op maandbasis.

Bij de bedrijven won farmaceut Gilead Sciences 2 procent na bekendmaking van nieuwe onderzoeksgegevens die de werking van zijn geneesmiddel remdesivir tegen Covid-19 zouden ondersteunen.

De olieprijzen stegen licht na een nieuw rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Die waarschuwde dat het stijgende aantal coronabesmettingen in onder meer de VS het herstel op de oliemarkt kan ondermijnen, maar voorspelde een iets minder scherpe daling van de vraag dan eerder verwacht. Olieproducenten als Chevron en ExxonMobil wonnen tot 1,8 procent.