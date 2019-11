Gemeenten verdienen miljoenen aan Eneco

Nederlandse gemeenten zijn spekkoper bij de verkoop van energiebedrijf Eneco. Zo zal Rotterdam, de grootste aandeelhouder, bijna 1,3 miljard euro ontvangen als de overname rond is. Den Haag krijgt zo’n 675 miljoen euro. Dordrecht mag een bijschrijving van ongeveer 368 miljoen euro verwachten.

De kopers betalen 827,06 euro per aandeel Eneco. Als de overname rond is, gaat er nog 0,5 tot 1 procent aan transactiekosten van de opbrengst af.

Den Haag heeft al eerder besloten waar het Eneco-geld aan moet worden besteed. De helft is bestemd voor het verbeteren van ‘duurzame mobiliteit’. Verder gaat 30 procent naar ‘energietransitie’ en 20 procent naar verbetering van de openbare ruimte.

Eneco is momenteel nog in handen van 44 gemeenten in Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Gelderland en Utrecht. Rotterdam is de grootste aandeelhouder met 31,69 procent van de aandelen. Den Haag volgt met 16,55 procent. Dordrecht heeft 9,05 procent. Onder de kleinere aandeelhouders zijn gemeenten als Delft, Zoetermeer, Amstelveen, Schiedam, Zandvoort en Haarlemmermeer.