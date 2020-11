Gemeenten gaan contact opnemen bij betalingsachterstand

Vanaf 1 januari kunnen mensen met een betaalachterstand van hun vaste lasten rekenen op een belletje of bezoek van de gemeente. Op die manier kunnen zij al worden geholpen voordat de schulden hen boven het hoofd groeien.

De nieuwe aanpak is onderdeel van afspraken die de leveranciers van water en energie, de zorgverzekeraars en de woningcorporaties hebben afgesproken met de branchevereniging voor schuldhulpverlening NVVK en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De nutsbedrijven, zorgverzekeraars en woningcorporaties geven het aan de gemeente door als mensen een betalingsachterstand hebben van tussen de dertig en honderd dagen. Er moet wel minimaal één herinnering zijn gestuurd voordat de gemeente in actie komt.

Na een bericht of bezoek van de gemeente mogen mensen met de betalingsachterstand zelf weten of zij verder in gesprek willen over hun financiën. De gemeente zal de uitkomst van de toenaderingspoging doorgeven aan het bedrijf dat de melding heeft gedaan.