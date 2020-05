‘Geleidelijk herstel Italië na lockdown’

Het herstel van de Italiaanse economie na de lockdown zal geleidelijk gaan, verwacht de Italiaanse werkgeversvereniging Confindustria. Het uitgavenpatroon van huishoudens is veranderd, meent de organisatie. „Die zullen niet snel weer naar de normale staat terugkeren.” Daarnaast zitten bedrijven met forse voorraden waar ze nog vanaf moeten.

De productie van de Italiaanse industrie lag in april 42,5 procent lager dan een jaar eerder, gaf Confindustria verder aan in cijfers die de gevolgen van de lockdown duidelijk maakten. In maart was de teruggang nog 26,5 procent. De opdrachten voor de industrie daalden met 44,6 procent ten opzichte van maart. In die maand lagen ze al bijna een kwart lager dan in februari.