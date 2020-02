Geldtransportbedrijf Brink’s wordt weer in Nederland actief. Het Amerikaanse The Brink’s Company maakte bekend de geldbeheerdivisie van het Britse beveiligingsbedrijf G4S over te nemen in zeventien landen, waaronder Nederland. Daarvoor betalen de Amerikanen een bedrag van omgerekend 790 miljoen euro.

Het moederbedrijf verkocht Brink’s Nederland halverwege 2015 nadat het in zwaar weer was gekomen door toegenomen concurrentie. Met name Geldservice Nederland (GSN), een gezamenlijke onderneming van ABN AMRO, ING en Rabobank, zorgde ervoor dat voor Brink’s veel minder werk over was. Honderden banen werden daarop geschrapt.

Door de overname van de divisie van G4S worden de wereldwijde activiteiten van Brink’s uitgebreid van 41 naar 55 landen. Naast Nederland wordt Brink’s door de deal ook actief in België, Maleisië, Ierland, Koeweit, Tsjechië, de Filipijnen, de Dominicaanse Republiek, Cyprus, Indonesië en de Baltische staten.

De overgenomen activiteiten tellen 25.000 medewerkers, 168 vestigingen en 3700 voertuigen. De overname gebeurt in fasen en moet eind dit jaar zijn afgerond.