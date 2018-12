Geldstroom voor gentherapie vooral naar buitenland

Nederland loopt belangrijke investeringen voor gentherapie mis. Ons land heeft in het verleden te veel hindernissen opgeworpen en dat wreekt zich nu nieuwe behandelmethoden in de praktijk doorbreken.

Dat meldt het Financieele Dagblad maandag na een rondgang langs farmaceutische concerns en biotechbedrijven. De farmasector investeert momenteel miljarden euro’s in de ontwikkeling van nieuwe therapieën. De VS lopen daarbij voorop.

„We lopen hopeloos achter”, aldus Gerard Schouw, directeur van de branchevereniging VIG voor farmaceutische bedrijven. Het duurt in Nederland zeker een jaar langer voordat bedrijven toestemming krijgen voor toepassing van gentherapie vergeleken bij de VS en Engeland. In de VS zijn de procedures echter juist vereenvoudigd. Bedrijven testen hun nieuwe behandelingen op patiënten daardoor vooral buiten Nederland.

Gentherapie omvat medische behandelingen waarbij een defect gen van een patiënt wordt gerepareerd waarbij in principe één behandeling voldoende is voor duurzame genezing.

Er zijn in het verleden strikte regels opgesteld vanwege angst dat virussen die bij gentherapie als transportmiddel worden gebruikt epidemieën onder mensen zouden kunnen veroorzaken via bijvoorbeeld zweet of urine van patiënten. Na tientallen jaren van onderzoek blijkt dit risico echter verwaarloosbaar, aldus de farmasector. De medische wereld heeft in Europa daarnaast veel last van de discussie rond genetisch gemodificeerde gewassen.

Farmabedrijven als Novartis, Amgen, Gilead en GSK investeren momenteel veel geld in gentherapie, maar vooral buiten Europa.