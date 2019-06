Gelderse veehouder: CO2-neutrale koe bestaat wel degelijk

Bestaat de CO2-neutrale koe? Nee, zegt de overheid. Wel waar, beweert Ko van der Heijden uit Beneden-Leeuwen.

De vleesveehouder bezit een zeventigtal oud-Hollandse brandrode runderen. Het bewijs levert hij volgens eigen zeggen in natuurgebied De Moringerwaard langs de Maas bij Appeltern, waar de dieren jaarrond grazen en net zoveel CO2 uitstoten als er in gaat. Probleem: het landelijk beleid rekent alleen de CO2-productie.

„Onterecht en niet eerlijk”, vindt voormalig docent veehouderij Johan den Hartog uit het Gelderse Oosterhout. Oorzaak is een naar zijn mening „niet-transparante en onhoudbare” rekenmethode van de staat. „En in feite geldt dit niet alleen voor brandrode runderen, maar ook voor ander vleesvee en zelfs de hele melkveehouderij.”

Simpel

Het verhaal lijkt simpel. Gras en mais heeft –onder andere– CO2 uit de lucht nodig om te groeien. Een koe gebruikt het voedsel, inclusief de vastgelegde koolstof, voor haar ontwikkeling. Bij de vertering in de pens (een van de koeienmagen) komen de broeikasgassen methaan en CO2 vrij. Die worden door het dier weer afgescheiden.

Oftewel: wat er in gaat, komt er ook weer uit. CO2-neutraal dus. Meer nog: doordat een beest groeit, wordt een deel van de koolstof zelfs opgeslagen in het koeienlichaam.

Circulair

„Kortom, de circulaire landbouw waar minister Schouten zo graag naar toe wil, brengen wij al lang in de praktijk”, zegt de vleesveehouder. „Doordat onze beesten het gras wegvreten in een natuurgebied, kan dat in feite onbeperkt blijven groeien en dus ook onbeperkt CO2 opnemen. De mest bevat bovendien weer andere voedingsstoffen voor kruiden en gras. De enige belasting voor het milieu is het transport van de dieren naar de slager. Maar ja, die woont hier om de hoek.”

Met de karakteristieke oud-Hollandse runderen wordt weer volop gefokt in Nederland. Tot voor kort waren er nog maar 200 over.

Oerkoe

Inmiddels heeft de vereniging voor deze ‘oerkoe’ zo’n 150 leden en 2000 stuks vee. De kudde van Van der Heijden, die het ‘natuurvleesproject’ samen runt met melkveehouder Chris van Rossum uit Maasbommel, telt inmiddels een dikke zeventig dieren. „Ze zijn supergezond, oersterk en nooit ziek. Beter kwaliteitsvlees is er niet. Ons motto is: red het ras, eet het op. Immers, fokken en consumeren is het behoud van deze soort. Onze ambitie is niet alleen om de dieren met deze dieprode kleur te behouden voor ons land, maar ook om een CO2-neutraal en supergezond stuk vlees op de markt te zetten.”

Distributiekanaal

Dat laatste is best nog een probleem, vertelt de boer eerlijk. „Het ontbreekt ons aan een goed distributiekanaal. Hoe krijg je dit vlees bij de consument? Het is wel in onze eigen boerderijwinkel verkrijgbaar, maar de markt zit in de stad. We willen het niet via de reguliere kanalen verkopen, daar is de kwaliteit van dit product te hoog voor. Er moet wel een eerlijke prijs voor betaald worden, hoewel het nog steeds goedkoper is dan bij de keurslager.”