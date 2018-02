Geldbedrijf Western Union test met cryptomunt

De Amerikaanse financiële dienstverlener Western Union is aan het testen met het doen van transacties met cryptomunt ripple. Er gingen al langer geruchten dat het grote geldtransferbedrijf hiermee bezig was, maar Western Union heeft het nieuws nu ook zelf bevestigd.

Topman Hikmet Ersek zei in een interview met persbureau Bloomberg dat de ripple een oplossing kan zijn voor grensoverschrijdende betalingstransacties. Die gaan volgens hem nu zo langzaam dat een Amerikaan beter zelf met een zak geld in het vliegtuig kan stappen naar bijvoorbeeld Parijs, dan dat hij het geld via banken overmaakt. Gebruikmaken van de ripple en de technologie daarachter zou het proces aanmerkelijk kunnen versnellen.

Het nieuws zorgde woensdag voor een koersstijging van diverse cryptomunten, waaronder ook de bekende bitcoin. Daarvan steeg de waarde van circa 8000 dollar tot meer dan 9000 dollar. Recent ging de koers van cryptomunten juist nog hard omlaag. Dat had te maken met zorgen over de komst van strengere regels en waarschuwingen van veel bedrijven en toezichthouders. Voor een bitcoin werd in december nog zo’n 20.000 dollar neergeteld.