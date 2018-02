Geld van familie verlaagt leencapaciteit bij de bank

Bij het opruimen kwam ik in een Consumentengeldgids uit 2003 een artikel tegen over starters die moeten lenen bij familie. De problemen van starters zijn blijkbaar van alle tijden.

Het is leuk om met de kennis van nu zo’n artikel nog eens te lezen. Starters kwamen er ook destijds moeilijk tussen op de woningmarkt. En al zolang ik dit werk doe, zijn er bezorgde politici die Kamervragen stellen over de penibele positie van de starter.

Toch is er vandaag meer aan de hand. Ik merk de laatste jaren dat ouders veel vaker betrokken zijn bij het helpen van de starter en inmiddels ook bij de doorstromer. Soms helpen ook kinderen hun ouders bij het kopen van een woning. Wat is er anders dan vroeger? Hoe komt het dat doorstromers of zelfs ouders hulp nodig hebben bij het kopen van een woning?

Een belangrijke verandering is dat je niet meer alle kosten kunt meefinancieren. Waar je vroeger zelfs een deel van de inrichting kon betalen uit de hypotheek, moet je nu eigen geld hebben om de kosten koper –zoals belastingen en notaris- of advieskosten– te betalen. Ook doorstromers lopen hier tegenaan. De overwaarde van een woning is niet altijd voldoende om deze kosten te dekken. Waar in 2003 familie vooral bijsprong om de maximale leencapaciteit te vergroten, gaat het nu om het betalen van alle kosten bij de aankoop van de woning, de dubbele lasten, een verbouwing of de inrichting.

Het geld van familie kan een uitkomst zijn. Maar let wel goed op. Huizenkopers gaan er te gemakkelijk van uit dat ze het maximale hypotheekbedrag bij de bank kunnen halen en daarbovenop nog een lening bij familie afsluiten. Dat is niet waar. De bank beschouwt deze situatie als overkreditering en zal de hypotheek verlagen.

Je kunt natuurlijk vinden dat de bank niets te maken heeft met alle leenactiviteiten die jij ontplooit naast je hypotheek. Maar de bank denkt daar anders over. Die zal de herkomst van het geld dat je meebrengt toetsen, en dan komt die extra lening vrijwel altijd naar boven.

Soms bedenken mensen slimme constructies. Ze laten bijvoorbeeld de verbouwing achteraf door de ouders bekostigen. Banken zijn hier terecht huiverig voor. In 2006 sloot ABN AMRO een hypotheek af met een huizenkoper van wie de bank wist dat hij het restant bij familie zou lenen. De huizenkoper kon de familielening toch niet terugbetalen, waardoor uiteindelijk ABN AMRO in januari van dit jaar –dus twaalf jaar na dato– voor een deel van de schade aansprakelijk is gesteld. Terecht. Ook in de familiesfeer moet iemand een lening wel kunnen betalen.

Hoe kunnen ouders of familieleden dan wél bijspringen als de huizenkoper geen spaargeld paraat heeft? Een schenkingsprogramma kan een uitkomst zijn. Ouders kunnen bijvoorbeeld jaarlijks een schenking doen aan hun kind.

Bedenk ook dat het heus niet altijd nodig is om een heel groot bedrag te lenen. Huizenkopers zijn soms al gebaat bij een bedrag van 5000 euro.

Vergeet ten slotte de emotionele aspecten niet. Als het misgaat met een familielening kan dat de relaties behoorlijk verstoren. Leg zaken dus goed vast, zodat een familielening de band versterkt in plaats van afbreekt.

De auteur is Master of Financial Planning. Reageren? financieel@refdag.nl