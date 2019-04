„Geld meer laten rollen eigenlijk niet nodig”

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) blijft erop hameren dat Nederland extra geld moet steken in onderwijs en onderzoek om de economie meer aan te jagen. Maar volgens een hoge Nederlandse bestuurder van het fonds hoeft Nederland dit advies niet per se op te volgen.

„Ik plaats een kanttekening bij het advies”, zegt Richard Doornbosch in gesprek met het ANP. Hij is plaatsvervangend bewindvoerder bij het IMF en behartigt bij de organisatie in Washington tevens de belangen van Nederland.

Onderzoekers van het fonds schrijven in hun rapporten telkens weer dat Nederland best ruimte op de begroting heeft om zijn investeringen in bijvoorbeeld scholing wat op te schroeven. Ook woensdag stond deze tip weer in een belangrijke studie.

Volgens Doornbosch komt dit omdat het IMF in het algemeen vindt dat landen die geld over hebben meer zouden moeten investeren om de economische groei te bevorderen. Andere landen, die juist geld tekort komen, zouden daar indirect van profiteren.

Maar in dit specifieke geval gaat dat niet op, aldus Doornbosch. „Wellicht een goed advies maar om de verkeerde reden. Investeringen in onderwijs moeten op hun eigen merites worden beoordeeld. Het heeft weinig zin om via dergelijke investeringen de groei op korte termijn aan te jagen.” Daarnaast is dit volgens hem niet het goede moment om de vraag te stimuleren omdat de Nederlandse economie al goed draait.

Doornbosch vindt het dan ook een goede zaak dat het Nederlandse kabinet de ruimte op de begroting gebruikt om zijn buffers aan te sterken. Dat geeft meer ruimte om in de toekomst economische schokken op te vangen. Voor een open economie als Nederland is de internationale samenwerking binnen het IMF van groot belang, benadrukt de bestuurder. Maar de regering in Den Haag is niet verplicht om alle adviezen uit Washington klakkeloos op te volgen.

Andere punten waar het IMF richting Nederland al lang op hamert zijn een herziening van het pensioenstelsel, hervormingen op de arbeidsmarkt en een lagere leenlimiet voor hypotheken. Volgens Doornbosch vinden die adviezen wel gehoor in Den Haag, al ziet hij nog altijd verbeterpunten. Kabinet, werkgevers en vakbonden zijn er bijvoorbeeld nog steeds niet in geslaagd om een pensioenakkoord te sluiten.