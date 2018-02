„Geld banken naar plofkippen en kooivarkens”

Grote Nederlandse banken hebben afgelopen jaren miljarden geïnvesteerd in dieronvriendelijke vleesindustrie. Dat staat in een nieuw rapport van de Eerlijke Bankwijzer, een initiatief van onder meer Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib. Het gaat onder meer om bedrijven waar zeugen nog in kooien worden opgesloten, plofkippen flink opeengepakt zitten of dieren op omstreden wijze worden geslacht.

Vooral Rabobank is een grote financier van dit soort ondernemingen, stellen de onderzoekers. Het financiële concern zou vorig jaar nog 1 miljard euro hebben geïnvesteerd in de Amerikaanse vleesgigant Tyson Foods. Rabobank verklaart in een reactie dat dierenwelzijn wel degelijk de aandacht heeft bij de bank.

Tyson Foods raakte onlangs nog in opspraak wegens een filmpje dat gemaakt was door milieuactivisten. Daarop was te zien hoe slecht met kippen werd omgegaan op een boerderij die aan Tyson Foods was gelieerd. Tyson Foods meldde vervolgens de banden met de betreffende pluimveehouder te hebben verbroken.

„We kunnen niet ingaan op individuele klanten”, stelt een zegsvrouw van Rabobank over het rapport. „Maar ons beleid is dat we bij misstanden eerst met klanten in gesprek gaan over de eisen die wij stellen aan dierenwelzijn en proberen zo de klant te bewegen het beleid of de omstandigheden aan te passen.”

Volgens de Eerlijke Bankwijzer zijn er meerdere financiële relaties gevonden tussen Nederlandse banken en bedrijven die dierenwelzijnsnormen hanteren die ver ondermaats zijn. In totaal staken de drie grootste Nederlandse banken in de periode van 2012 tot en met 2017 ten minste 8,8 miljard euro in dergelijke ondernemingen. Daarvan nam Rabobank 6,8 miljard euro voor zijn rekening, aldus het rapport.