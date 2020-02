‘Gekkenhuis’ bij preppingshops door coronavirus

Preppingshops, winkels die overlevingsartikelen verkopen aan mensen die zich willen voorbereiden op een komende ramp, epidemie of conflict, hebben het drukker door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Vooral mondkapjes, maskers, waterfilters en noodrantsoenen zijn in trek.

„Ik run de webshop in mijn eentje, maar ik had afgelopen dagen twee man extra kunnen gebruiken”, zegt Almar Tolsma, eigenaar van de The Dutch Prepper Webshop. Hij zegt normaal ongeveer vier bestellingen per dag te krijgen. „Nu zijn dat er tussen de vijftien en de dertig.” Tolsma is bijna door de stofmaskers heen. „Ik krijg ze ook niet meer bijbesteld. De voorraden zijn op bij de leverancier.”

Ook waterfilters en noodrantsoenen zijn extra in trek, vertelt Tolsma. Volgens hem zijn de meeste klanten nieuw en nog geen doorgewinterde preppers. „Die hebben meestal al stofmaskers in huis”, aldus Tolsma.

„Het is een gekkenhuis momenteel”, beschrijft Rik Roorda, eigenaar van allprepare.nl. „Normaal krijgen we tussen de vijfentwintig en de vijftig orders op een dag. Dat waren er gisteren tweehonderd.” Ook bij Roorda zijn het vooral mondkapjes, waterfilters en noodrantsoenen die veel worden verkocht. „Van de filters en de rantsoenen hebben we nog wat op voorraad. Mondkapjes inkopen is niet meer te doen.” Waterfilters en noodrantsoenen zijn nog te bestellen, maar met meer levertijd. Ook Roorda ziet vooral nieuwe klanten.

Prepshop.nl waarschuwt klanten al meteen als ze op de website komen: „Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus zijn wij erg druk.” Ook wordt gemeld dat mondkapjes op zijn en dat er geen complete noodpakketten meer worden verkocht omdat meerdere producten uitverkocht zijn en tijdelijk niet bestelbaar.