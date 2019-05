Geitensector gaat in gesprek met omgeving

De Nederlandse melkgeitenhouders willen het maatschappelijk draagvlak voor hun branche verbeteren. Ze gaan daarover in gesprek met omwonenden, milieuorganisaties en ketenpartijen zoals supermarkten die de melk afnemen.

Dat laat de vakgroep melkgeitenhouderij van boerenorganisatie LTO Nederland weten in de aanloop naar een kritische uitzending van het tv-programma Zembla donderdagavond.

Doel van de gesprekken, die in juni van start gaan, is „gezamenlijk te komen tot nieuwe randvoorwaarden” voor de ontwikkeling van de geitenbedrijven. Dat moet „mogelijke weerstand” wegnemen.

LTO heeft de nieuwe aanpak al besproken met de geitenhouders. Die steunen het streven naar een nieuw toetsingskader voor een „verantwoorde” ontwikkeling van hun sector. In het tv-programma zegt voorzitter Jos Tolboom van LTO Melkgeitenhouderij dat de sector het zal accepteren als uit de gesprekken komt dat er geen groei meer mogelijk is.

Momenteel geldt in negen provincies een tijdelijke uitbreidingsstop voor geitenboerderijen. De provincies namen die maatregel nadat uit onderzoek in Noord-Brabant en Limburg bleek dat mensen die binnen een straal van 2 kilometer van een geitenhouderij wonen, een licht verhoogde kans op longontsteking hebben. Of dat aan de geitenhouderij te wijten is, is overigens nog niet duidelijk. Daar wordt momenteel onderzoek naar verricht.

De uitbreidingsstop op de geitensector is volgens Tolboom een teken dat „ongecontroleerde en ongeremde groei niet gewenst is”. „Er zijn randvoorwaarden en grenzen aan groei. Welke dat zijn, willen we in gezamenlijkheid opstellen.”

De melkgeitenhouderij in Nederland is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dat heeft alles te maken met de steeds grotere vraag naar geitenzuivel in Noordwest-Europa.