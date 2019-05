„Geitenboeren zullen begrenzingen accepteren”

Nederlandse geitenboeren staan open voor het begrenzen van de groei van hun sector. De melkgeitenhouderij wil graag maatschappelijk draagvlak en is daarom sinds vorige maand in gesprek met omwonenden, milieuorganisaties en overheid. Daarbij accepteert de sector het als daaruit komt dat er geen groei meer mogelijk is, zegt Jos Tolboom van landbouworganisatie LTO Nederland in televisieprogramma Zembla.

Momenteel geldt er al in negen provincies een uitbreidingsstop voor geitenboerderijen. Dat gebeurde nadat bleek dat de kans op longontsteking toeneemt als mensen binnen een straal van twee kilometer van zo’n boerderij wonen. Daar wordt nu ook onderzoek naar verricht.

De bouwstop is volgens Tolboom, die voorzitter is van de werkgroep melkgeitenhouderij van LTO, een teken dat „ongecontroleerde en ongeremde groei niet gewenst is”. „Er zijn randvoorwaarden en grenzen aan groei. Welke dat zijn, willen we in gezamenlijkheid opstellen.”