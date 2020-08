Geen Zweedse crisissteun voor Norwegian Air

Zweden is niet van plan de noodlijdende Noorse luchtvaartmaatschappij Norwegian Air financiële steun te geven om de coronacrisis door te komen. De prijsvechter was namelijk op de peildatum van 31 december vorig jaar al in financiële problemen. Het beleid van Zweden is erop gericht om alleen bedrijven die op die datum financieel levensvatbaar waren, te helpen met bijvoorbeeld kredietgaranties.

Van Norwegian is bekend dat het al voor de crisis in alle hevigheid losbarstte met problemen kampte. Zweden heeft Norwegian als niet levensvatbaar bestempeld, en een verzoek tot steun is daarom afgewezen.

Volgens Norwegian is de beslissing puur genomen uit het oogpunt van concurrentie en zou Zweden geen rivalen dulden voor een maatschappij als het Zweeds-Deense SAS, dat eerder wel garanties kreeg. „We voldoen namelijk aan alle eisen”, aldus Norwegian, dat in mei onder voorwaarden wel Noorse staatsgarantie kreeg. Als onderdeel van de afspraken moesten ook schuldeisers een deel van de schuld omzetten in eigen vermogen.

De Zweedse beslissing heeft geen directe invloed op Norwegian, dat eerder wel had aangegeven meer geld nodig te hebben voor het aanpassen van de activiteiten nu de crisis de vluchtschema’s en operaties in de war schopt. De geldbehoefte hangt ook sterk af van de mate van herstel. Norwegian had ook nog geen specifiek bedrag gevraagd van het Zweedse schuldbureau.

Norwegian kende de voorbije jaren een sterke groei. Het was daarbij de grootste niet-Amerikaanse maatschappij die op grote steden in de Verenigde Staten vloog. De sterke groei ging ook gepaard met oplopende schulden. Daardoor is het bedrijf bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van de coronacrisis.