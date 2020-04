Geen winkelpaasdrukte verwacht

Woonboulevards en -winkels verwachten dat het dit jaar op tweede paasdag rustig blijft. Wel treffen meerdere woonboulevards en -winkels maatregelen om een eventuele drukte in goede banen te leiden, blijkt uit een rondgang.

Normaal gesproken gaan Nederlanders op tweede paasdag massaal voor nieuwe meubels winkelen. „Ik houd nu echt geen rekening met grote drukte”, zegt de centrummanager van woonboulevard Wooon in Leiderdorp met dertig winkels. „Op een normale tweede paasdag hebben we hier een paar duizend klanten. Dit jaar ben ik blij als we op het aantal van een normale zaterdag komen, dat is zo’n achthonderd bezoekers.”

Wooon voert voor de zekerheid wel speciaal een deurbeleid met Pasen dit jaar. „We houden de standaardregel van één persoon per 10 vierkante meter aan, wat hier gezien de oppervlakte van de winkels heel makkelijk is. Verder letten we erop dat niemand hier in grotere groepen dan twee personen is. Dat checken we aan de deur en in de winkel”, aldus de centrummanager. „Wie zich daar niet aan houdt, wordt eruit gezet.” Ook de gemeente houdt maandag een oogje in het zeil.

Woonmalls Villa Arena in Amsterdam en Alexandrium in Rotterdam verwachten ook minder drukte, maar zetten meer beveiliging in. Schoonmakers zijn bij beide woonmalls extra alert op het schoonmaken van contactpunten, zoals deurknoppen, leuningen en liftknoppen. Onder meer bij parkeerautomaten is met tape op de grond aangegeven hoe men anderhalve meter afstand kan houden. Alexandrium hanteert één bezoeker per 25 vierkante meter en zet ook bewakers neer bij drukke plekken als roltrappen.

Op afspraak

John Kruijssen, topman van Beter Bed, laat weten dat die keten zoveel mogelijk klanten op afspraak probeert te laten komen. Voor het uitproberen van bedden en matrassen gebruikt Beter Bed speciale hoezen, die gedesinfecteerd worden voor een klant gaat liggen, legt Kruijssen uit.

Ook bij de filialen van Beter Bed en Beddenreus gelden de standaardregels van één klant per 10 vierkante meter en groepen niet groter dan twee personen. Kruijssen verwacht dat dat niet moeilijk wordt. „We zien sowieso al minder bezoekers in het weekend. De klandizie verdeelt zich over de doordeweekse dagen omdat mensen niet hoeven te werken en de pieken mijden.”

Het afgelopen weekend werd door het management van de woonboulevard in Heerlen als generale repetitie voor tweede paasdag en Pinksteren gezien. Daar bleef het met de helft van het normale bezoekersaantal rustig.

Toegenomen

De drukte in de winkelstraten is na een paar weken van stilte vanwege het nieuwe coronavirus weer wat toegenomen. Vorige week waren er 4 procent meer mensen ten opzichte van de week ervoor. In de twee voorgaande weken was juist een aanhoudende daling van drukte te zien, meldde onderzoeksbureau RMC op basis van tellingen van shoppers via speciale sensoren.

De stijging is sinds vorige week dinsdag zichtbaar en was op z’n grootst op de zonnige zondag. Toen nam het aantal bezoekers in doorsnee met een derde toe. Vergeleken met een jaar geleden was vorige week nog altijd bijna 78 procent minder druk.

Moeilijk

Veel winkelketens hebben het door de virusuitbraak erg moeilijk. HEMA is daar een voorbeeld van. De keten heeft veel van zijn winkels gesloten in verband met de corona-uitbraak. De winkelketen heeft in totaal zo’n 800 miljoen euro aan schulden. Analisten van CreditSights schreven vorige week dat de liquiditeitspositie van HEMA „precair” is. Ramphastos, de investeringsmaatschappij van HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn, vroeg schuldeisers onlangs om coulance. De investeerder bood schuldeisers aan om meer geld in HEMA te steken als zij genoegen zouden nemen met minder geld terug. Onduidelijk is hoeveel schulden de investeringsmaatschappij van Boekhoorn kwijtgescholden zou willen krijgen.

HEMA blijft voorlopig wel aan zijn renteverplichtingen voldoen ondanks de coronacrisis. Volgens een woordvoerster betaalt HEMA deze maand volgens afspraak 10 miljoen euro aan rente. De deadline voor de rentebetaling is 20 april.