Geen vooruitgang in vierde ronde brexitonderhandelingen

Ook de vierde ronde onderhandelingen over de toekomstige (handels)relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie heeft geen doorbraak opgeleverd. „Er is geen wezenlijke vooruitgang geboekt”, zei EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier na een week van videogesprekken tussen teams van beide kanten. Zo kan het niet eeuwig verder gaan”, verzuchtte de Fransman.

Op twee belangrijke thema’s, visserij en gelijke standaarden voor Britse en Europese bedrijven op het vlak van arbeidsomstandigheden en milieu, zijn de posities niet nader tot elkaar gekomen. De Britten tonen volgens Barnier geen wil om op het vlak van visrechten een snel akkoord te bereiken.

Barniers Britse onderhandelingspartner David Frost sprak van beperkte voortgang, mede omdat via video moet worden onderhandeld. „De onderhandelingen zullen doorgaan en we blijven vasthouden aan een succesvolle uitkomst. Het is duidelijk dat als we vooruitgang willen boeken, we ons werk moeten intensiveren en versnellen.” Hij zegt hard te willen werken om snel een „evenwichtig akkoord” te bereiken. Hij vroeg opnieuw om compromisbereidheid aan Europese kant over het „gelijke speelveld, visserij en andere lastige onderwerpen”.

De onderhandelingen kunnen volgens Barnier eind deze maand worden hervat. De absolute deadline voor een akkoord is volgens hem 31 oktober.

De Britten zijn op 1 februari uit de EU gestapt maar zijn tot eind dit jaar nog gebonden aan de EU-regels. Voor 1 juli moeten ze aangeven of ze de onderhandelingen willen verlengen met (maximaal) twee jaar. Londen zegt nog altijd dat niet te zullen doen.

Zoals eerder afgesproken wordt later deze maand op hoog niveau de balans opgemaakt. Naar verwachting proberen de Britse premier Boris Johnson, Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en EU-president Charles Michel dan om de standpunten dichter bij elkaar te brengen.