Geen verrassingen rentebeleid ECB

De Europese Centrale Bank (ECB) tornt zoals verwacht niet aan zijn monetaire beleid. De rente blijft zeker tot het einde van dit jaar op het huidige, zeer lage niveau. De ECB heeft in zijn beleidsvergadering ook besloten niet te morrelen aan overige onderdelen van zijn stimuleringsbeleid.

In maart besloot de ECB nog de rente langer laag te houden dan gepland. Eerder was aangekondigd de rente zeker gelijk te houden tot na de zomer, maar dat werd verlengd tot het einde van het jaar na een reeks tegenvallende macro-economische cijfers en geopolitieke ontwikkelingen. De rente op tienjarige Duitse staatsobligaties dook daarop in de min, een zeldzaamheid.

De herfinancieringsrente blijft op 0 procent. Dat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de ECB. De depositorente staat op min 0,4 procent. Als banken geld in Frankfurt stallen, leggen ze daar dus geld op toe.

De ECB benadrukte dat de rente op het huidige niveau blijft „voor zolang dat nodig is” om de inflatie op een stabiel niveau van net geen 2 procent te krijgen.

Naast de rente is het opkopen van staatsobligaties een belangrijke peiler van het stimuleringsbeleid van de ECB. Ook na het verhogen van de rente zal de ECB daar nog geruime tijd mee doorgaan, zo werd duidelijk.

ECB-voorzitter Draghi komt later in de middag nog met een toelichting op het rentebesluit.