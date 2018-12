Geen verkrachtingsaanklacht oprichter JD.com

De oprichter en topman van de grote Chinese internethandelaar JD.com, Richard Liu, wordt niet aangeklaagd wegens verkrachting van een student tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten afgelopen zomer. Aanklagers in de staat Minnesota zeggen dat er onvoldoende hard bewijs is voor een zaak.

De 45-jarige Liu werd eind augustus opgepakt na een beschuldiging van verkrachting van een jonge Chinese student aan de Universiteit van Minnesota. Hij kwam na korte tijd zonder aanklacht vrij en vertrok naar China. Zijn vertegenwoordigers hebben altijd onschuld bepleit. De aanklagers zeggen in het belang van de vrouw geen verdere details over de zaak te melden.

Het in New York genoteerde JD.com is een webwinkel met een jaaromzet van ruim 55 miljard dollar. Liu bouwde een bescheiden elektronicawinkeltje op tot deze succesvolle webshop. Op Wall Street ging de beurskoers van JD.com omhoog na het nieuws.