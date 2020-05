Geen trainingen meer tot het najaar

Sinds de coronacrisis ligt het bedrijf Sprekend Presenteren van presentatiecoach Piet van Meurs (60) volledig stil. In een week tijd moest hij al zijn afspraken afzeggen. Dat doet pijn, want hij helpt graag mensen. „Ik besef dat veel mensen nu in de problemen zitten, maar gelukkig had ik nog een plan B.”

Spreekangst –de vrees om in het openbaar te spreken–: veel mensen gaan er onder gebukt. Een promotie of een functie voor leidinggevende laten ze aan zich voorbijgaan om maar te voorkomen dat ze niet voor een grote groep hun verhaal hoeven te doen. Met zijn trainingen helpt Van Meurs deze mensen om hun angst te overwinnen. Dat doet hij al sinds 2007.

Feitelijk gaat het om een irrationele angst en dus kan dit worden overwonnen, stelt Van Meurs. „Niemand wordt ermee geboren. Het is ook best apart. Aan tafel durft iemand met spreekangst zijn of haar gesprekspartner wél aan te kijken, maar voor een grote groep plots niet. Dan maakt de angst zich meester.”

Het geeft Van Meurs heel veel voldoening om mensen op het spreekwoordelijke podium te krijgen. En soms zelfs op de kansel. „Ik train ook weleens dominees en ouderlingen die preken lezen. Vaak reed ik daar dan heen, want ik doe ook een-op-een-trainingen. Dan zet ik de dominee of ouderling in een lege kerk op de kansel en dan gaan we aan de slag.”

Mensen afhelpen van hun bangheid zal van Meurs voorlopig moeten uitstellen. Pas in september denkt hij de trainingen te kunnen hervatten. „Ik heb geen vast bedrijfspand. Ik geef mijn trainingen door heel het land. Ik huur dan een zaal of vergaderruimte en zorg ervoor dat er een catering aanwezig is. Vanwege de crisismaatregelen zijn er geen zalen meer te huren en ligt ook het werk bij veel cateraars stil. Mensen die zich al voor een training hadden ingeschreven, heb ik dus moeten afbellen.”

Bewuste keuze

Hoewel hij uit Sprekend Presenteren totaal geen inkomsten meer haalt, hoeft Van Meurs zich in financieel opzicht geen grote zorgen te maken. Hij heeft namelijk nog een ander bedrijf. De keuze om twee ondernemingen te runnen, heeft hij ooit bewust gemaakt. „Ik heb ooit eens van iemand meegekregen dat je nooit op één been moet proberen te staan”, aldus Van Meurs.

Met zijn andere bedrijf helpt hij mensen die door hun werk een beperking of ziekte hebben opgelopen aan een nieuwe passende functie. „Die afspraken blijven gewoon doorgaan. Deze mensen hebben in hun zoektocht naar een nieuwe baan regelmatig een sollicitatiegesprek. De technieken waarmee ik mensen help om van hun spreekangst af te komen gebruik ik bij hen ook.”

Als volbloed Zeeuw is Van Meurs gewend om zo nodig zuinig aan te doen. Die eigenschap komt nu goed van pas. „Ik adverteer bijvoorbeeld voorlopig niet meer met Sprekend Presenteren. Dat heeft nu ook geen zin; als mensen dan bellen kan ik geen afspraak met ze maken. In juli zal ik het adverteren weer hervatten.”

Ook mensen die een mogelijk ontslag boven het hoofd hangt of die al daadwerkelijk de laan zijn uitgestuurd, raadt Van Meurs aan zijn trainingen te volgen. „Juist dan is belangrijk om in je toekomst te investeren. Dat heb ik zelf ook gedaan toen ik ooit een keer werd ontslagen. Maar dan moeten mensen daar uiteraard wel de financiële ruimte voor hebben.”

Boten

Nu hij zijn trainingen niet kan geven, heeft Van Meurs meer vrije tijd over. Toch hoeft hij niet stil te zitten. „Mijn zoon heeft een eigen bedrijf. Hij handelt in boten. Dat loopt momenteel heel goed. Fascinerend dat deze handel juist in deze tijd zo goed loopt. Ik ben daar veel aanwezig om te helpen.”

Hoewel hij genoeg om handen heeft, kijkt van Meurs halsreikend uit naar de dag waarop hij zijn trainingen weer kan beginnen. „Ik blijf een mensenmens. Mensen helpen om de worsteling met zichzelf te overwinnen, is het mooiste wat er is.”

Gegevens onderneming

Bedrijf: Sprekend Presenteren Waar: geen vaste locatie

Activiteit: coaching en training

Sinds: 2007

Aantal medewerkers: 0

Omzet: 100 procent omzetverlies

