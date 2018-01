Geen straf voor accountant ex-VVD-voorzitter

De accountant van voormalig VVD-partijvoorzitter Henry Keizer is vrijuit gegaan in een tuchtzaak bij de Accountantskamer over door hem goedgekeurde jaarrekeningen. De door Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) van Pieter Lakeman aangespannen aanklacht werd ongegrond verklaard.

Keizer stapte op bij de VVD naar aanleiding van de kwestie rondom de overname door hem van uitvaartbedrijf De Facultatieve. Lakeman, bekend van zijn strijd tegen de voormalige bank DSB, vindt dat de accountant van kantoor EY onware verklaringen heeft afgelegd. Hij laat weten in beroep te gaan.

De klacht werd volgens Lakeman afgewezen vanwege een procedurele fout, waar een misverstand aan ten grondslag zou liggen.