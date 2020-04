„Geen steun bij bonus Air France-topman”

Een bonus voor de topman van Air France-KLM is „niet te verenigen met steun van de belastingbetaler”, vindt minister Hoekstra (Financiën).

Dat zal de Staat, grootaandeelhouder in het moederbedrijf van KLM, het bedrijf ook „duidelijk maken” op de aanstaande aandeelhoudersvergadering. Premier Rutte en minister Koolmees (Sociale Zaken) lieten zich donderdag al in gelijke bewoordingen uit.

Air France-KLM zit aan de grond door de coronacrisis. De luchtvaartmaatschappij heeft bij Nederland en Frankrijk, de andere belangrijke aandeelhouder, aangeklopt voor noodsteun. Als topman Ben Smith die los krijgt, strijkt hij mogelijk een bonus op.

Maar bedrijven die overeind worden gehouden met belastinggeld kunnen geen bonussen of dividend uitkeren, vindt de Nederlandse regering. Dat gaf zij ook KLM al te verstaan toen die het variabele loon van topman Pieter Elbers wilde verhogen. KLM zag daar vervolgens vanaf.

Het Rijk betaalt nu al een flink deel van de salarissen van het KLM-personeel. Als het bedrijf ook na 1 juni aanspraak wil blijven maken op die zogeheten NOW-regeling, dan zijn onder meer bonussen, dividend en de inkoop van eigen aandelen taboe.

Als bedrijven die onderdeel zijn van een breder concern over 2020 geen bonussen of dividend uitkeren, kunnen zij toch aanspraak maken op de loonkostenregeling van de overheid, ook als het omzetverlies bij het moederbedrijf als geheel niet groot genoeg is. Dat meldde minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) donderdag aan de Tweede Kamer, waar een meerderheid gevraagd had om zo’n verruiming. Ook werkgevers en vakbonden hadden er op aangedrongen om te voorkomen dat dergelijke werkmaatschappijen toch op grote schaal mensen gaan ontslaan.