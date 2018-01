Geen staking Air France om vervanging piloot

De Franse pilotenvakbonden zien af van een staking bij Air France op 11 januari. Aanleiding voor de stakingsdreiging was een incident vorige week waarbij het bedrijf ingreep toen een gezagvoerder uit veiligheidsoverwegingen weigerde te vertrekken. Air France heeft in een gesprek toegegeven dat dit niet had mogen gebeuren, meldt de grootste pilotenbond SNPL.

Bij de betreffende vlucht van Parijs naar Biarritz op 2 januari was de purser door ziekte niet komen opdagen. Volgens de veiligheidsvoorschriften moet deze functionaris, die namens de captain waakt over de veiligheid van de passagiers en het overige cabinepersoneel, altijd aan boord zijn. De gezagvoerder wilde daarom de vlucht niet laten doorgaan.

Om te voorkomen dat de vlucht op het laatste moment moest worden geannuleerd, besloot Air France de captain te vervangen door een andere piloot. Volgens de luchtvaartmaatschappij was er voldoende gekwalificeerd personeel aan boord om de vlucht veilig te kunnen uitvoeren, en was het niet in strijd met de regels om het vliegtuig gewoon te laten vertrekken.

Maar door de verantwoordelijke piloot bij dat besluit te passeren, is het bedrijf volgens de bonden zijn boekje ver te buiten gegaan. De gezagvoerder heeft in veiligheidskwesties altijd het laatste woord. Air France heeft in het gesprek met de vakorganisaties dan ook erkend dat de gang van zaken ontoelaatbaar was, aldus de SNPL.

De Franse zustermaatschappij van KLM laat in een verklaring weten dat zij alle leidinggevenden op de grond nog eens extra zal wijzen op het recht van de gezagvoerder om knopen door te hakken. Ook worden in deze zaak relevante bepalingen in het operationele handboek van de onderneming nog eens tegen het licht gehouden.