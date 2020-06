Geen staatssteun voor bedrijf met vestiging in belastingparadijs

Een bedrijf dat bij de overheid aanklopt voor individuele steun, moet ongewenste belastingconstructies afbouwen om hiervoor in aanmerking te komen. Dat meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscale Zaken). Een bedrijf mag geen vestiging hebben in een land met een te laag belastingtarief of geld wegsluizen naar zo’n ‘belastingparadijs’.

Het gaat om landen die op de Europese ‘zwarte lijst’ staan. Uitzonderingen gelden voor bedrijven die zo’n vestiging niet als brievenbusfirma gebruiken maar hier ook echt activiteiten hebben. „Dat kan bijvoorbeeld een internationaal opererend bedrijf zijn in Nederland, dat via een deelneming in een laagbelastend land, met een ruime hoeveelheid personeel goederen produceert in opdracht van het Nederlandse hoofdkantoor”, aldus Vijlbrief.

„Grote bedrijven die bij de overheid aankloppen in deze coronacrisis willen we ondersteunen als ze belangrijk zijn voor de Nederlandse samenleving”, zegt de bewindsman. „Maar het past niet om in slechte tijden te vragen om belastinggeld en tegelijkertijd belasting te ontwijken.”

Een bedrijf dat zijn hand ophoudt maar niet aan de voorwaarden voldoet, krijgt maximaal een jaar de tijd om dat alsnog te doen. Hierover kunnen individuele afspraken worden gemaakt.