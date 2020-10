‘Geen sprake van coronadip bij investeringen in start-ups’

Bij de investeringen in Nederlandse start-ups is geenszins sprake van een coronadip. Onderzoeksbureau Golden Egg Check rekende uit dat in het derde kwartaal 510 miljoen euro werd geïnvesteerd in startende bedrijven, 50 miljoen euro meer dan in het derde kwartaal van vorig jaar. In de eerste helft van 2020 was ook al sprake van een plus van 70 miljoen op jaarbasis.

In totaal is er dit jaar al bijna 1 miljard euro bij Nederlandse start-ups terechtgekomen. In het derde kwartaal bleef het aantal bedrijven dat een financiering kreeg wel wat achter, mogelijk omdat sommige start-ups via de overheid een overbruggingskrediet konden krijgen.

Golden Egg Check merkt op dat veel startende bedrijven ondertussen wat volwassener zijn geworden. Dit valt ook op te maken uit grotere vervolgrondes voor financiering, de zogeheten Series C Rondes. Daarvan waren er in het derde kwartaal al meer dan in heel 2019. Zo haalde fietsenproducent VanMoof via een derde ronde 40 miljoen dollar op en was biotechbedrijf Lava Therapeutics goed voor 83 miljoen dollar.

De onderzoekers verwachten dat 2020 recordjaar 2019 zal overtreffen. Toen werd door start-ups 1,4 miljard euro opgehaald. In het slotkwartaal van 2019 was onlinesupermarkt Picnic wel goed voor een bedrag van 250 miljoen euro.