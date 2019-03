Geen renteverhoging in VS dit jaar

De Federal Reserve laat de rente in de Verenigde Staten dit jaar ongemoeid. Volgend jaar verwacht de koepel van centrale banken de rente één keer te zullen verhogen. Dat meldde de Fed na afloop van zijn tweedaagse beleidsvergadering. Daarbij werd de groeiprognose voor de Amerikaanse economie neerwaarts bijgesteld.

De voorzichtige aanpak van de Fed weerspiegelt de zorgen die leven over de tragere economische groei. Ook leven er twijfels over de lagere energieprijzen die invloed hebben op de inflatie. Verder werd gewezen op de situatie op de wereldwijde markten, die een drukkend effect hebben. Fed-preses Jerome Powell zei andermaal dat het beste dat de Fed kan doen nu is geduldig zijn.

De Fed rekent voor dit jaar op 2,1 procent economische groei. Bij een eerdere raming was dat 2,3 procent. In 2020 zal de groei uitkomen op 1,9 procent, tegen een eerder voorziene groei van 2 procent. Verder blijft de Fed de komende maanden werk maken van het verkleinen van de balans. Dat doet het door eerdere posities die het tijdens de crisis opbouwde om de markten te stutten, van de hand te doen. De afbouw wordt wel verlaagd en in september zelfs gestopt.

Kenners hielden er alom rekening mee dat de Fed de rente op 2,25 tot 2,5 procent zou handhaven. Bij het vorige rentebesluit eind januari predikte Powell al geduld met verdere rentestappen, omdat de economische omstandigheden minder gunstig zijn dan in 2018. De gebruikelijke verwijzing naar het streven om de rente geleidelijk te verhogen werd door de Fed toen al niet genoemd.

De Fed koos vorig jaar nog duidelijk voor een beleid om de rente stapje voor stapje te verhogen. Eerder werd voor dit jaar op twee rentestappen gerekend. De laatste rentestap was in december. President Donald Trump uitte herhaaldelijk forse kritiek op het almaar opkrikken van de rente, omdat dit volgens hem slecht zou zijn voor de economie.