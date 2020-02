Geen plan B bij Air France-KLM ondanks coronavirus

Luchtvaartconcern Air France-KLM heeft geen plan B voor de te voeren strategie nu het coronavirus de winst van het bedrijf hard raakt. Dat zei topman Benjamin Smith van de luchtvaartcombinatie in een toelichting op de jaarcijfers. In het eerste kwartaal van 2020 rekent het bedrijf op een kostenpost van wel 200 miljoen euro.

De Franse-Nederlandse onderneming deed afgelopen november haar strategie uit de doeken. Daarbij wordt onder meer fors geïnvesteerd in vlootvernieuwing en digitalisering. Daarvoor wordt jaarlijks circa 4 miljard euro opzijgezet. Volgens Smith zijn de problemen als gevolg van het Wuhan-virus geen reden om aan de doelen te tornen. Dit jaar is voor investeringen 3,6 miljard euro gereserveerd.

De Canadees benadrukt dat het coronavirus nu een aantal weken voor vluchtverstoringen zorgt en er nog geen zicht is op wanneer de problemen voorbij zullen zijn. Maar Smith zei tegelijkertijd dat de luchtvaartsector wel vaker met problemen wordt geconfronteerd. Hij verwees daarbij ook naar de SARS-problemen jaren geleden die vluchtschema’s in de war schopten. „Alles bij elkaar is er geen reden om aan de langetermijndoelen te tornen”, aldus Smith.