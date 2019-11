Geen overheidssubsidie voor koop Huawei-tech

Amerikaanse telecombedrijven mogen geen overheidssubsidies meer gebruiken om netwerkapparatuur van de Chinese techbedrijven Huawei en ZTE aan te schaffen. Dat heeft de Amerikaanse telecomtoezichthouder FCC unaniem besloten. De FCC noemt de beide bedrijven een gevaar voor de staatsveiligheid en denkt er ook over om bedrijven die nu al netwerkapparatuur van Huawei of ZTE in gebruik hebben te vragen om die apparatuur te vervangen.

Vooral kleinere telecomproviders in plattelandsgebieden maken gebruik van subsidies om hun netwerk aan te leggen. De FCC meent echter dat China van de bedrijven verlangt dat ze met veiligheidsdiensten samenwerken en zo spionage mogelijk maken. Daarnaast hebben Huawei en ZTE zich volgens FCC-voorman Ajit Pai schuldig gemaakt aan de diefstal van intellectueel eigendom, omkoping en corruptie.

De Amerikaanse politiek noemt Huawei en ZTE al langer een gevaar voor de staatsveiligheid. Nu veel telecombedrijven nadenken over de aankoop van apparatuur voor 5G-netwerken zien politici het als een goed moment om de Chinese bedrijven uit te sluiten.

Huawei ontkent overigens alle beschuldigingen. Het Chinese bedrijf bepleit al langer zijn onschuld en zegt dat de maatregel alleen bedrijven en consumenten op het Amerikaanse platteland zal treffen.