„Geen olie-opslag kan tot ramp leiden”

Installaties op olievelden die de brandstof uit de grond pompen, moeten sneller worden stilgezet om het wereldwijde overaanbod op de oliemarkt tegen te gaan.

Als dit niet gebeurt, raken alle opslagplaatsen in de wereld binnen drie tot vier weken vol, liet energie-econoom Hans van Cleef van het economisch bureau van ABN AMRO dinsdag aan persbureau ANP weten.

Vorige week werd de olieprijs voor het eerst in de geschiedenis negatief, na het wegvallen van de vraag vanwege de coronacrisis en hogere productie door onder meer Saudi-Arabië en Rusland.

„Geen opslag betekent een groot probleem en zelfs mogelijk een milieuramp”, aldus Van Cleef. In dat scenario duikt de olieprijs waarschijnlijk weer onder nul. Daardoor wordt het verleidelijk voor olieproducenten in landen waar de handhaving van regels wat minder streng is, om de olie ergens in de natuur te dumpen.

Schalieolie

Toch zal het waarschijnlijk niet zover komen, is de overtuiging van de econoom. Hij ziet nu al dat veel olie-installaties stilgezet worden. Dat gebeurt met name bij producenten van schalieolie, of olie van boorplatforms op zee die doorgaans een hogere olieprijs nodig hebben om winstgevend te blijven. Maar het gaat nu nog niet snel genoeg, vindt Van Cleef.

Het sluiten van een olie-installatie is een pijnlijke keuze voor een producent, legt Van Cleef uit. Vaak kan die niet zo makkelijk weer worden opgestart. „Het werkt bij olie-productie net zoals een oude klok bij oma en opa. Als je hem met rust laat, tikt hij door en als je eraan rommelt, gaat hij kapot.” De installatie kan vaak pas weer worden gestart als de producent bereid is meer te investeren.

Voor veel commerciële partijen in de Verenigde Staten, die vaak eenmanszaken of kleine bedrijven zijn, is dat geen optie. Daarom blijven ze olie oppompen tot het laatste moment. Toch liggen hun kosten hoger dan bij het Russische Rosneft of het Saudische Saudi Aramco, waardoor zij als eerste moeten gaan bloeden, denkt de econoom.

Olieprijs

De olieprijzen zaten woensdag weer in de lift na twee dagen van prijsdalingen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg in de vroege ochtend 15 procent tot 14,19 dollar. Ook Brentolie werd duurder. Door een stijging van 4,3 procent kwam de prijs op 21,34 dollar per vat.