‘Geen nieuwe argumenten in pensioendiscussie’

Oude wijn in nieuwe zakken. Zo omschrijft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) de recente oproepen aan het kabinet om te voorkomen dat pensioenfondsen binnenkort massaal kortingen moeten doorvoeren.

„Ik hoor geen enkel nieuw argument meer in deze discussie”, stelde Knot dinsdag naar aanleiding van de recente uitlatingen over de huidige rekenregels van de pensioenfondsen zelf en een hele groep prominenten.

In die regels zou nu te weinig rekening worden gehouden met de forse rendementen die de fondsen maken, stelde een groep economen en voormalig topbestuurders maandag nog in een brief aan de politiek in Den Haag.

Maar volgens Knot zijn alle argumenten die de laatste tijd worden aangedragen eerder al genoemd en meegewogen. Enkele maanden terug kwam de commissie-Dijsselbloem nog met herziening van de rekenregels. Daardoor worden de regels juist strenger voor de fondsen.

Knot was eerder al erg helder over wat de pensioensector volgens hem te doen staat. „Uitstel van korten betekent dat de rekening doorschuift naar jongere generaties”, zei hij onlangs. Of de fondsen moeten korten hangt volgens de regels af van hoe ze er eind dit jaar voor staan.