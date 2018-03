„Geen milde aanpak voor topman Anbang”

De gevallen topman van Anbang Insurance, Wu Xiaohui, verdient geen enkele coulance in zijn strafproces wegens grootschalige fraude. Dat zeiden Chinese aanklagers na afloop van het verhoor van de beklaagde. Wu wordt ervan verdacht miljarden te hebben weggesluisd van het concern waar ook verzekeraar Vivat onder valt.

Wu heeft geen bekentenis afgelegd die tot strafvermindering kan leiden, meldde de rechtbank van Shanghai. Volgens de rechters zinspeelde hij daar wel op.

Als bestuursvoorzitter zou Wu onder meer opdracht hebben gegeven voor ongeautoriseerde verkopen door de schadeverzekeraar van Anbang. Een deel van dat geld, dat in de miljarden euro’s loopt, belandde volgens justitie bij bedrijfjes die heimelijk onder bestuur van Wu stonden.

In februari werd Anbang onder curatele gezet, omdat de financiële positie van het bedrijf in gevaar was gekomen. Het Chinese conglomeraat was in de voorgaande jaren juist erg actief in de overnamemarkt. Zo kocht Anbang naast Vivat ook vastgoed en financiële dienstverleners in de Verenigde Staten en Europa.