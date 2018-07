„Geen hypotheek voor zuiniger maken huis”

Een kwart van de hypotheekverstrekkers leent niet de toegestane 106 procent van de woningwaarde uit als kopers met dat geld hun huis energiezuiniger willen maken. Nog eens 30 procent doet dat wel, maar verhoogt dan de rente, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH). Dat maakte de belangenvereniging voor woningbezitters bekend na berichtgeving in De Telegraaf. De VEH roept hypotheekverstrekkers op om geen drempels op te werpen voor verduurzaming van woningen.

VEH onderzocht hoe 31 geldverstrekkers met de verduurzaming van woningen omspringen. Acht daarvan, waaronder grote partijen als ING en Aegon, staan het niet toe om meer te lenen voor het energiezuinig maken van een huis. Negen anderen, waaronder SNS, geven wel een hogere hypotheek, maar met een renteopslag. „Zo gaat het grootste voordeel van de energiebesparing naar de bank in plaats van naar de klant”, moppert Nico Stolwijk van VEH.

VEH stuurt een brief aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Ook roept de vereniging banken op hun leven te beteren.

Volgens de Volksbank, waar SNS deel van uitmaakt, heeft de renteopslag niet te maken met het verduurzamen van woningen. De bank hanteert een tarief voor hypotheken tot 100 procent van de woningwaarde en één voor erboven. „Dat geldt ook voor mensen die een hypotheek oversluiten of een restschuld financieren”, stelt een woordvoerder.

„We zien wel dat het raar is dat verduurzamen een van de weinige manieren is om nog meer dan 100 procent te lenen, terwijl dat dan meer kost”, geeft de zegsman aan. De Volksbank kijkt of het mogelijk is om dat te veranderen.