„Geen hogere beloning voor baas Carlsberg”

De topman van Carlsberg, de Nederlander Cees ’t Hart, krijgt dit jaar waarschijnlijk geen hogere beloning. Dat stelt de raad van toezicht van de Deense bierbrouwer, nadat eerder de nodige kritiek was losgebarsten op de loonsverhoging van 20 procent voor de topman een jaar eerder.

„Los van marginale aanpassingen, verwachten we dit jaar geen verhoging. Zelfs als de bedrijfsresultaten net zo sterk zijn als in de laatste jaren,” zo meldde Carlsberg-voorzitter Flemming Besenbacher op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

Hart bekleedt zijn huidige functie sinds 2015. Zijn vaste salaris bleef tot nu toe grotendeels onveranderd terwijl de bonussen en uitbetalingen in aandelen wel sterk stegen. In 2018 was de beloning van Hart bijna 56 miljoen Deense kroon, omgerekend zo’n 7,5 miljoen euro.