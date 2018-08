Als de HEMA uit het straatbeeld verdwijnt, zou dat funest zijn voor de winkelstraat, stelde retaildeskundige Cor Molenaar zaterdag in De Stentor. „Geen HEMA, geen handel.”

Hoewel het model van de franchiseonderneming is verouderd door de opkomst van internetwinkelen, is de HEMA doorgaans de trekker in het straatbeeld, reageert Molenaar op de beëindiging van de contracten met 24 HEMA-vestigingen vorige week. Het besluit trof onder andere de winkels in Harderwijk, Dronten en Nunspeet.