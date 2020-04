Geen harde afspraken over verlaging olieproductie op G20-overleg

De energieministers van de twintig grootste economieën hebben geen nadere afspraken gemaakt over het beperken van de olieproductie. In de slotverklaring na afloop van een videoconferentie vrijdag staat alleen dat de landen bereid zijn maatregelen te treffen „om de stabiliteit van de energiemarkt te waarborgen”.

De slotverklaring werd pas uren nadat het overleg was afgelopen naar buiten gebracht. Dat kwam omdat Saudi-Arabië en andere OPEC-landen overhoop liggen met Mexico, zegt een bron binnen OPEC+, zoals het oliekartel met zijn bondgenoten wordt genoemd.

De OPEC en Rusland kwamen donderdag overeen de dagelijkse productie tijdelijk met 10 miljoen vaten te verlagen om zo de olieprijzen op te krikken. Ook van Mexico werd gevraagd in de productie te snijden, maar dat land weigerde. Na overleg met de Verenigde Staten zegde Mexico eerder op vrijdag alsnog toe de productie te verlagen, maar minder dan was gevraagd. De VS zouden ter compensatie een groter deel voor hun rekening nemen.

Maar dat voorstel blijkt onvoldoende voor een definitief akkoord. Volgens ingewijden kwam Saudi-Arabië vrijdag opnieuw in aanvaring met Mexico tijdens het G20-overleg.