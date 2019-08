‘Geen geld voor kolencentrale Maasvlakte’

De Nederlandse overheid heeft een verzoek om compensatie van de Duitse energieaanbieder Uniper afgewezen. Dat bedrijf wilde zijn kolencentrale op de Maasvlakte langer openhouden dan tot 2030, schrijft de krant Frankfurter Allgemeine. Daar wilde Uniper dan compensatie voor ontvangen.

De Nederlandse regering besloot dat alle kolencentrales in 2030 dicht moeten om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Uniper stelde voor om de kolencentrale na die tijd op biomassa te laten draaien. Dan zou de centrale deel uit kunnen maken van een nationale elektriciteitsreservenetwerk en daar zou Uniper dan 150 miljoen euro per jaar voor krijgen.

Volgens het Duitse bedrijf is dat de enige manier om de investering in de centrale terug te verdienen. De kolencentrale op de Maasvlakte ging in 2016 open.