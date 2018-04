„Geen gedwongen ontslagen bij Opel Duitsland”

Opel kan aan zijn winstgevendheid werken zonder gedwongen ontslagen of fabriekssluitingen. Dat schrijft topman Michael Lohscheller in een brief aan het Duitse personeel van de autofabrikant.

Werknemers en de top van het bedrijf liggen overhoop over de koers van het bedrijf. Vakbond IG Metall beweerde vrijdag nog dat Opel-eigenaar PSA Group een flink offer vraagt van alle Duitse medewerkers. Ze zouden moeten afzien van een loonsverhoging en vakantiegeld om te voorkomen dat 1800 banen worden geschrapt.

PSA Group heeft een aantal investeringsplannen klaarliggen voor Opel, dat vorig jaar werd overgenomen van het Amerikaanse General Motors. Voordat het Franse concern die uitvoert, eist het wel dat Opel eerst de eigen concurrentiekracht verbetert. Vakbonden in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Polen, Oostenrijk en Hongarije stemden daarom al in met loonverlagingen.