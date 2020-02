Geen gas gevonden in Noordzee

In 2019 heeft er voor het eerst in decennia geen enkele succesvolle olie- of gasboring plaatsgehad in het Nederlandse deel van de Noordzee.

Een nieuwe tegenvaller voor Nederland als gasland, zo schreef het Financieele Dagblad (FD) maandag. Nu het winnen van gas in Groningen snel wordt afgebouwd, is de blik gericht op de Noordzee.

Geen nieuwe vondsten betekent dat op lange termijn de offshore-industrie kan gaan verdwijnen. Maar zover is het nog niet. Het kabinet zit nu met een ander probleem in de maag. Mits het veilig gebeurt, heeft het de duidelijke voorkeur dat het winnen van gas uit eigen bodem gebeurt. Dit lijkt zo moeilijker te gaan worden.

Voor het kabinetsstandpunt zijn twee redenen. Allereerst kan Nederland geld verdienen met het gas uit de zeebodem als dit naar andere landen wordt geëxporteerd. In de tweede plaats is het importeren van gas slecht voor het milieu vanwege de CO2 die bij het transporteren hiervan vrijkomt.

De laatste jaren zat de Nederlandse gaswinning al in een dip. Omdat exploratie in de Nederlandse zeebodem duur is, zoeken steeds minder internationale gas- en oliebedrijven er naar nieuwe gasvelden. Daarnaast zijn de grootste gasvelden in het Nederlandse Noordzeegbied inmiddels al in kaart gebracht. Deze velden zijn ondertussen oud en worden ook alsmaar leger. De relatief lage gasprijs en de stikstofcrisis, waardoor veel projecten in de offshore-industrie zijn gestaakt, zorgen ook voor sombere gezichten in de olie- en gaswinningbranche.

Exploratie is op lange termijn van levensbelang voor de sector, maar de huidige stand van zaken stemt niet hoopvol. In 2019 zijn twee zogeheten exploratieboringen zonder succes beëindigd. Bij deze boringen wordt op kilometers diepte in de zeebodem gezocht naar gas of olie. Sinds oktober is wel een nieuwe zoektocht naar gas in de Noordzee gestart.