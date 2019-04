Geen decharge voor ING-top van aandeelhouders

Bestuurders van ING hebben tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering geen decharge gekregen. Aandeelhouders toonden zich bijzonder ontevreden over de schikking van 775 miljoen euro in verband met de witwasaffaire. Daarmee kreeg het bestuur van de bank een stevige tik op de vingers. Het niet verlenen van decharge aan een bestuur komt maar zelden voor.

Krijgt een bestuur decharge, dan zijn de bestuurders persoonlijk niet verantwoordelijk te houden voor alles wat er gebeurd is in het voorbije jaar. Aandeelhouders van ING stemden echter in meerderheid tegen decharge. Daardoor kan nog een juridische zaak door ING tegen bestuurders voor aansprakelijkheid aangespannen worden.

Hans Wijers, voorzitter van de raad van commissarissen van ING sprak zijn teleurstelling uit over de uitslag van de stemming, maar was niet geheel verrast. Voorafgaand aan de jaarlijkse vergadering zeiden meerdere aandeelhouders al tegen decharge te zullen stemmen.

ING kreeg wel de handen op elkaar voor de benoeming van de nieuwe financieel directeur. Tanate Phutrakul neemt daarmee definitief het stokje over van Koos Timmermans, die in de nasleep van de witwasaffaire vertrok.

Verder werd ook akkoord gegeven voor de benoeming van commissaris Herna Verhagen, de topvrouw van PostNL, en de aanstelling van Mike Rees in de toezichthoudende raad. Ook de herbenoeming van commissaris Mariana Gheorghe werd goedgekeurd.

Verder blijft de leiding van ING bevoegd om een mega-emissie te doen op het moment dat het dit nodig acht. Daarmee kan het bestuur, net als de voorgaande jaren, zonder inmenging van aandeelhouders tot 40 procent van het al uitstaande kapitaal ophalen. Dit geld kan worden gebruikt voor overnames.

ING wordt al langer gelinkt aan een overname van het Duitse Commerzbank. Tijdens de aandeelhoudersvergadering ging de leiding van het bedrijf niet in op vragen over de overnamegeruchten.